Lavori a metà, crepe nelle case per le vibrazioni

Una mancata sistemazione dell’asfalto stradale, dopo l’assestamento degli ultimi mesi in seguito a scavi sotterranei, sta provocando parecchi disagi, oltre a danni strutturali, ad alcune abitazioni affacciate sull’ex Statale 63, in centro a Cadelbosco Sotto. "Abbiamo segnalato da tempo la situazione – conferma Umberto Palmieri, residente in via Marconi –, con scavi provvisori mai conclusi con una asfaltatura finale. Riteniamo che l’impresa incaricata dell’intervento non abbia utilizzato idoneo materiale di riempimento, vista la formazione di un dislivello che, al passaggio di mezzi pesanti, provoca vibrazioni fastidiose, che oltretutto stanno favorendo la formazione di crepe e possibili cedimenti strutturali. In precedenza, prima di quello scavo, le vibrazioni risultavano nulle".

Palmieri ha inviato una segnalazione agli uffici della Provincia di Reggio, competenti per la strada. Ma nulla finora è stato realizzato per rimediare al problema. Palmieri evidenzia come i lavori di scavo siano stati eseguiti a fine 2022.

"Capisco che ci sia un periodo di tempo di sei mesi per fare assestare il terreno e poi intervenire per gli ultimi lavori di sistemazione. Ma i sei mesi sono trascorsi da tempo e ancora nessuno si è fatto vedere per consentire alla strada di non provocare disagi e problemi al passaggio di ogni mezzo pesante", aggiunge il cittadino, lo stesso che si sente fortemente danneggiato dalla situazione che sta vivendo.

E aggiunge: "In alcune parti della parete si stanno formando delle crepe che prima non c’erano mai state. Riteniamo che questa situazione possa essere potenzialmente pericolosa o, comunque, provocare dei danni. Per questo sollecitiamo un intervento delle autorità competenti. Come è giusto che sia".

Antonio Lecci