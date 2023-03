Lavori abusivi a Correggio, area sequestrata

L'area sequestrata a Correggio

Correggio (Reggio Emilia), 15 marzo 2023 - E’ stato disposto il sequestro preventivo dell’area a destinazione agricola di via Imbreto, a Correggio, oggetti di lavori abusivi per la realizzazione di una piccola campina residenziale. In mattinata la polizia locale con carabinieri, ispettorato del lavoro e ufficio tecnico comunale hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo della lottizzazione abusiva disposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Reggio su richiesta della Procura della Repubblica. “Da mesi, infatti, in un terreno a destinazione agricola in via Imbreto – spiegano dal municipio – erano in corso lavori per la realizzazione di una lottizzazione senza alcun titolo edilizio. Inizialmente erano stati notati cumuli di inerti che parevano rappresentare un abbandono di rifiuti. Di seguito i materiali sono invece stati stesi sull’intera area poi sono iniziate le opere di scavo per la posa di tubazioni e vasche per la raccolta fognaria nonché la realizzazione della recinzione. La polizia locale, dopo una lunga attività d’indagine svolta tramite svariati sopralluoghi, ha documentato le attività eseguite e tutte le opere realizzate. I lavori, tuttavia, sono sempre proseguiti nonostante le ordinanze comunali, le diffide inviate ad Enel per la somministrazione dell’energia elettrica necessaria ad alimentare le attrezzature per i lavori e le segnalazioni alla magistratura. Ora l’area è stata posta sotto sequestro, con divieto assoluto di accedere e, ovviamente, proseguire i lavori.