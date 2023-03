Lavori agli argini al torrente Rodano a Reggio

I lavori al torrente Rodano

Reggio Emilia, 29 marzo 2023 - Il consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale ha effettuato un intervento per la messa in sicurezza delle sponde del torrente Rodano, a Reggio, in particolare nel tratto fra San Maurizio e Chiusa Villa Curta, compromesso a causa dall’alluvione del novembre del 2019, che aveva provocato l’accelerazione del fenomeno erosivo. I lavori hanno previsto una spesa di 170 mila euro. Nello specifico l’intervento ha comportato il ripristino di entrambi gli argini. Nel primo caso i tecnici del Consorzio di Bonifica hanno rimosso i depositi che si sono accumulati nel corso del tempo e hanno ricostruito l’arginatura con terreno nuovo. Per quanto riguarda l’argine destro è stata invece costruita una protezione in massi, allo scopo di rallentare l’erosione. Sono stati anche posizionati cento metri di gabbioni, posti al piede della scarpata. Il torrente Rodano costituisce uno dei principali collettori naturali del territorio del Comune di Reggio Emilia, trasferito in gestione dalla Regione al Consorzio da alcuni anni, il cui bacino è stato recentemente interessato dalla realizzazione di nuove ed importanti infrastrutture pubbliche: un intervento, dunque, che riveste notevole importanza nell’ambito di un programma piuttosto articolato che vede la Bonifica impegnata in una rilevante sequela di lavori di manutenzione straordinaria.