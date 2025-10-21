Lavori ai binari, interventi per sette milioni

Sono iniziati i lavori di manutenzione ferroviaria ai binari della Milano-Bologna all’altezza della stazione di Rubiera. Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha ufficialmente annunciato al Comune di Rubiera l’avvio dell’operazione che prevede 60 giorni di cantiere per un importo complessivo di circa sette milioni di euro. Opere sicuramente importanti per Rubiera tra cui il rifacimento massicciata e anche la sostituzione rotaie.

Rete Ferroviaria Italiana ha dunque incominciato un intervento di manutenzione sistematica all’armamento ferroviario nell’ambito Ut Emilia che interesserà il territorio comunale rubierese in prossimità di via Fratelli Cervi. I lavori, di competenza esclusiva di Rfi, comprendono la sostituzione e rimozione di deviatoi e componenti, livellamenti, sostituzione di rotaie, interventi sulla massicciata e rifacimento dei binari. Il Comune di Rubiera non è soggetto attivo nei lavori, ma ha ricevuto la notifica preliminare prevista dalla normativa vigente e ha quindi provveduto a darne comunicazione ai cittadini in un’ottica di trasparenza e informazione pubblica.

Esprime soddisfazione, per l’inizio dei lavori, il sindaco Emanuele Cavallaro: "Probabilmente ci saranno un po’ di disagi legati alle operazioni di cantiere – sottolinea Cavallaro –. Certo la sistemazione della linea proprio in prossimità del punto in cui attraversa il nostro centro abitato è una buona notizia prima di tutto in termini di sicurezza ferroviaria". Per il primo cittadino di Rubiera si tratta di un "investimento certamente ingente, come sempre accade quando si parla di ferrovie nazionali". Cavallaro inoltre assicura l’impegno dell’amministrazione comunale per collaborare eventualmente in questi due mesi di cantiere con Rete Ferroviaria Italiana. "Siamo eventualmente a disposizione – evidenzia il sindaco di Rubiera – per monitorare la situazione e individuare e suggerire a Rfi soluzioni ai problemi pratici che dovessero presentarsi. Nel frattempo, a livello di sicurezza stradale, teniamo presente che in quella zona dovranno transitare mezzi pesanti con una intensità diversa dal solito". L’intervento ha un valore totale di 7.109.277,43 euro con una durata stimata di circa due mesi. Matteo Barca