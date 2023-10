Lavori al cimitero ancora al palo, cittadini infuriati: "Un altro ponte dei morti senza poter deporre i fiori"

Alla vigilia dei giorni di commemorazione dei defunti, puntualmente si rinnovano le polemiche sulla mancata conclusione dei lavori di ripristino nell’area del cimitero di Correggio interessata, ormai cinque anni fa, da un cedimento improvviso, che si era manifestato lungo uno dei corridoi, in cui da tempo alcuni cittadini segnalavano delle anomalie. Da subito dal municipio, già nel 2018, avevano garantito un intervento per risolvere il problema al più presto. Ma i lavori, proseguiti e conclusi in altre ali del camposanto, non si sono ancora completati nell’area teatro del crollo della pavimentazione.

Per consentire all’ente pubblico locale di accedere a finanziamenti regionali legati agli effetti del terremoto del 2012, c’erano stati dei ritardi nell’avvio dell’opera. Che, a parte una messa in sicurezza generale, non è ancora iniziata. E questo provoca polemiche e proteste da parte di numerosi cittadini.

L’area in questione è accessibile al pubblico, ma con la presenza di tubi di cantiere che non consentono di poter deporre fiori o piante ai numerosi loculi ai piani più alti. Ai gradini della scala, per raggiungere i piani superiori, i cittadini non possono accedere. Per cercare di sopperire al problema, c’è la possibilità di agire attraverso un operatore cimiteriale, che provvede alla sistemazione dei fiori.