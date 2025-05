Lavori al cimitero di San Savino. Stanziati fondi per 80mila euro

Sono stati stanziati fondi per 80 mila euro per lavori di miglioramento del decoro e delle strutture del cimitero di San Savino, a Castelnovo Sotto. Un intervento deciso dopo le proteste arrivate da alcuni cittadini sulle condizioni del camposanto frazionale, di cui il Carlino ha scritto nei giorni scorsi. Si tratta di una operazione che rientra in una variazione di bilancio di 405 mila euro decisa dal consiglio comunale, prevedendo soprattutto manutenzioni e riqualificazioni. Novantamila euro riguardano la copertura delle scuole elementari. Altri 60mila euro saranno destinati alla copertura della palestra scolastica e 85mila ai lavori di riqualificazione dei cimiteri, con la maggior parte proprio per San Savino.

Per quanto riguarda la messa in sicurezza della viabilità sono a disposizione 168mila euro di cui 50mila stanziati nel 2024 per il 2025, diciotto nel bilancio comunale corrente e 100 nel bilancio dell’Unione per Castelnovo Sotto. Si sta inoltre riorganizzando il servizio di manutenzione del verde.

a.le.