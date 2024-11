Lavori al cimitero. Finito il primo stralcio per riqualificare il tetto

Sono state rimosse le attrezzature di cantiere, montante per diverse settimane al cimitero comunale di Rolo, dopo la conclusione del primo stralcio dei lavori effettuato per permettere la rimozione dell’amianto dal tetto della struttura, situata nel centro abitato del paese. Oltre a questa opera di sostituzione della copertura, sono stati anche predisposti gli allacciamenti per consentire l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico, che potrebbe essere realizzato prossimamente, in base alle risorse economiche che potrebbero essere reperite. In questi ultimi mesi è stato eseguito un intervento di messa in sicurezza e bonifica di un luogo che era considerato a rischio ambientale e sanitario, con rimozione e smaltimento di coperture con fibre di amianto. I lavori hanno previsto una nuova copertura con l’utilizzo di pannelli di lamiera grecata coimbentata per poter sostituire la precedente copertura in amianto. I lavori, affidati a inizio primavera, dovevano iniziare a giugno, ma sono stati rinviati a causa di alcuni ritardi della produzione delle lastre che erano destinate alla posa sul tetto del cimitero rolese.