Lavori al sottopasso. Prorogato il divieto di transito in via Canale

E’ stata prorogata la modifica alla viabilità in via Canale a Rolo, dovuta ai lavori all’altezza del sottopasso dell’Autostrada del Brennero, situato alle porte del paese della Bassa. Inizialmente il cantiere doveva restare aperto e da novembre fino all’11 gennaio. Ma i lavori non sono ancora conclusi ed è stato necessario emettere una nuova ordinanza degli uffici comunali per prorogare la durata della modifica alla viabilità, almeno fino alla serata del 26 gennaio.

Resta dunque in vigore il divieto di transito in via Canale, all’altezza del sottopasso dell’A22 (chilometro 288+483) per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori, oltre che per garantire sicurezza a operatori del cantiere, veicoli e pedoni.

Sono previste indicazioni per segnalare i percorsi alternativi. Da segnalare poi come in questo periodo sia aperto il transito su via Ca de Frati, fra Rolo, Fabbrico e Rio Saliceto. Ma quella strada, di competenza della Provincia, è destinata a essere nuovamente chiusa, a breve scadenza, per consentire i lavori di allargamento su poco più di mezzo chilometro della carreggiata, che dovrebbero concludersi entro fine marzo.