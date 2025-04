Lavori al via sul canale per la realizzazione della ciclopedonale

In corso a Bagnolo lavori di tombamento del canale di via Strada Vecchia, all’ingresso del quartiere Soave, che permetterà di mettere in sicurezza un passaggio molto frequentato da pedoni e ciclisti, con la successiva realizzazione di una pista ciclopedonale tra Pieve Rossa e Bagnolo centro. Un intervento eseguito dalla Bonifica dell’Emilia Centrale con un contributo economico di 91 mila euro del Comune. Il sindaco Pietro Cortenova ha annunciato il cantiere, che dovrebbe restare attivo almeno un paio di settimane.

Soddisfazione viene espressa anche dalle opposizioni di Bagnolo Viva, sottolineando però come "il progetto rientra nelle attività svolte e completate dalla precedente amministrazione comunale guidata da Gianluca Paoli". L’intervento rientra nel piano della ciclovia Carpi-Guastalla, che già dal 2022 coinvolge pure Bagnolo insieme ad altri cinque Comuni. Già ora sono visibili interventi in corso verso la zona di Mancasale, nell’area nord di Reggio, in direzione Bagnolo, per poi proseguire verso la Bassa, interessando Novellara, Rio Saliceto, Campagnola, Guastalla, oltre alla zona modenese verso Carpi.