Lavori al viadotto della Crostolina

Da oggi sono previsti nuovi disagi per il traffico sul ponte del Po a Guastalla per ulteriori lavori al viadotto della Crostolina, in un tratto già nei mesi scorsi interessati da interventi di manutenzione straordinaria. Fino almeno alla metà di marzo il tratto interessato dall’intervento vedrà il traffico regolato a senso unico alternato con velocità massima a 30 chilometri all’ora.

Un disagio che si aggiunge, in questi giorni, a quello sull’altro ponte reggiano sul Po, quello tra Boretto e Viadana, dove vige il senso unico alternato dalle 8,30 alle 17,30, sempre per lavori.

Sul ponte di Guastalla, concluso un intervento sulla corsia verso Dosolo, ora ci si sposta sull’altra corsia, con pulizia soletta, montaggio giunti, impermeabilizzazione, montaggio caditoie e rifacimento della pavimentazione stradale.