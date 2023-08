Lavori alla media Galilei, dal Ministero 159mila euro

Buona notizia per le finanze del Comune: sono arrivati finalmente 159mila euro di acconto sul finanziamento del Ministero dell’Istruzione per il secondo stralcio del lavori di riqualificazione della scuola media Galilei, terminati lo scorso anno. La maggiore entrata, e la conseguente variazione del Bilancio previsionale (la quarta), è stata al centro del consiglio comunale che si è svolto lunedì sera. "Vi faccio presente - ha commentato la sindaca Francesca Bedogni - che stiamo ancora aspettando dal Miur i saldi dei lavori dello stralcio Galilei 1 e della scuola dell’infanzia Betulle. È comunque una buona notizia per le nostre casse. Ci dà un po’ di respiro sul piano della liquidità". Il denaro è stato contestualmente trasferito all’azienda speciale pubblica Cavriago Servizi, che per conto del Comune ha finanziato le opere.