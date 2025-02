Lavori alla nuova palestra comunale: "Finalmente il cantiere può ripartire"

Dopo un lungo periodo di sospensione dei lavori, dovuto al fallimento della ditta assegnataria, finalmente sono ripresi e proseguono per il completamento della palestra comunale di Casina. Oggi stanno procedendo a ritmo sostenuto con l’obiettivo di arrivare al più presto al completamento della struttura. La palestra è stata oggetto di un intervento per la realizzazione di nuovi locali di servizio e nell’ambito del cantiere per la nuova sede delle scuole medie, l’edificio è stato reso indipendente, mentre prima gli spogliatoi erano nell’edificio della vecchia scuola, nel frattempo demolito.

"Finalmente possiamo dire di essere vicini alla conclusione di questo cantiere abbastanza tribolato e il cui prolungamento ha causato anche disagi alla nostra comunità – spiega l’assessore ai lavori pubblici di Casina, Maurizio Cineroli –. I lavori in corso in queste settimane riguardano l’ultimazione dell’ampliamento della palestra, in parte finanziati da contributo regionale, iniziati nel 2020 e poi bloccati per qualche anno a seguito del fallimento dell’appaltatore. Ad essi si sono aggiunti poi altri lavori divenuti necessari a seguito della demolizione della scuola in cui erano presenti i locali tecnici della palestra, bagni e spogliatoi".

"Ci sono stati ritardi in quanto sono risultate incomplete e non conforme alcune opere eseguite dalla ditta precedente la quale non è stata in grado di ultimare i lavori per difficoltà finanziarie che l’hanno portata al fallimento. Ciò nonostante si conta di ultimare i lavori entro la primavera". Cineroli ricorda che la palestra disporrà di circa 500 mq di nuova superficie per attività sportiva e ampi servizi (spogliatoi e docce), un salone di 150 mq per attività polivalente e una nuova area dedicata all’arrampicata sportiva con due pareti di cui una di 10 mt. Tutti gli spazi saranno accessibili ai disabili e avranno il massimo dell’efficienza energetica. L’investimento complessivo per l’esecuzione dei due lotti è di quasi 1 milione e 500 mila euro.

Settimo Baisi