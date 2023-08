Lavori alla pista ciclopedonale a Correggio: sicurezza per i giovani

Hanno preso il via i lavori per un tratto di trecento metri di pista ciclopedonale in via Modena a Correggio, tra San Biagio e via della Pace. Un intervento pensato soprattutto per aumentare la sicurezza dei tanti giovani che quotidianamente utilizzano l’autobus durante l’anno scolastico. L’intervento, del costo complessivo di 115 mila euro (92 mila da risorse regionali del progetto Bike to Work e altri 23 mila euro da bilancio comunale) dovrebbe essere concluso entro il 15 settembre, in tempo per l’avvio dell’anno scolastico.

La pista sarà realizzata per circa 85 metri sul lato sud della strada per poi spostarsi, con un attraversamento pedonale, sul lato opposto per altri 200 metri circa e sarà tutta illuminata con un sistema a Led a basso impatto energetico. La fermata dell’autobus verrà definitivamente spostata in una posizione più sicura e dotata di una pensilina.