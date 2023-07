Lavori alla rete idrica a Canossa-Casina: gravi disagi e autobotti martedì 1 agosto

Lavori alla rete idrica della zona matildica, si preannunciano disagi importanti per gli abitanti di diversi comuni e frazioni collinari tra Vezzano e Canossa. Ireti ha organizzato il cantiere in modo da minimizzare i problemi e accorciare i tempi in cui l’acquedotto non distribuirà acqua alla popolazione. In alcuni casi distribuirà acqua con autobotti.

Il giorno prescelto è martedì 1 agosto, quando verranno effettuati importanti manutenzioni che consistono nella messa in esercizio di una nuova tubazione adduttrice del diametro di 30 centimetri nel tratto compreso tra i serbatoi Monte Re e Barazzone. I tecnici e le squadre degli operai approfitteranno della temporanea chiusura della condotta "per effettuare anche la riparazione di fughe d’acqua dalla rete esistente, di cui una urgente e a rischio cedimento". Salvo imprevisti, i lavori verranno effettuati a partire dalle ore 5 alle ore 14 di martedì.

L’erogazione dell’acqua verrà sospesa alle ore 6 nel territorio comunale di Canossa nelle seguenti località: Cerredolo dei Coppi, Trinità, Albareto, Selvapiana, Cà la Selva, Cà del Vento, Vedriano, Cà dei Boschi, La Tezza, Massandara, Cà de Paoli, La Croce, Pietranera, Cadrazzolo e Cà Metraglia e nelle zone limitrofe a queste frazioni.

Problemi anche nel territorio di Casina a Vercallo, Pianzo, Gamberto, Ariolo, località Montale e località Cà Cernaieto e nelle zone limitrofe a queste.

I disagi interesseranno anche aree dei territori di Quattro Castella, Vezzano e San Polo: per limitare al massimo i disagi e le interruzioni, Ireti ha approntato un piano di rifornimento temporaneo con autobotti per coprire Grassano, Borsea e altre zone dei tre comuni.

Francesca Chilloni