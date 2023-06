Lavori alla rotonda a Novellara, cambia la viabilità

Novellara (Reggio Emilia), 18 giugno 2023 - Da domani, lunedì 19 giugno, per poter eseguire lavori in sicurezza, la rotatoria della Strada Provinciale 3, all’incrocio con via Cento Passi e via Alessandrini, alla prima periferia di Novelara, sarà percorribile a senso unico alternato per consentire la realizzazione della nuova pista ciclopedonale. Per aumentare la sicurezza in prossimità della rotatoria, il Comune demolirà e ricostruirà l'aiuola centrale e due isole spartitraffico, in modo da favorire la riduzione della velocità dei veicoli in transito. I lavori, che secondo le previsioni dovrebbero concludersi entro venerdì, comporteranno anche la chiusura al transito (con l'eccezione dei mezzi autorizzati) di via Cento Passi e dell’accesso in rotatoria da via Alessandrini, che conduce alla zona artigianale. Le deviazioni al traffico per raggiungere Novellara centro e le altre località in direzione Guastalla, Campagnola, Reggiolo (casello A22) e Reggio Emilia saranno segnalate su via Provinciale Nord, via Provinciale Sud e sulla Tangenziale Peppino Impastato.