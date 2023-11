Lavori alla scuola media, l’opposizione in guardia: "Devono finire entro giugno 2026"

È iniziato l’allestimento del cantiere per la ristrutturazione - finanziata con fondi Pnrr - del plesso della Scuola media. Rinascita Campeginese (minoranza consiliare guidata dall’ex sindaco Germano Artioli - foto) avanza perplessità: "Sorveglieremo con attenzione lo svolgimento dei lavori: le opere dovranno finire entro giugno 2026, pena la perdita del finanziamento". Per la minoranza, i modi in cui le opere sono state programmate dimostrano "incapacità e assoluta indifferenza al modo in cui si spendono i soldi pubblici, ma anche l’arroganza del potere che non ritiene utile condividere le scelte con chi rappresenta (-16 voti) l’altra metà del paese". Si critica che "ci si sia ridotti a fare l’appalto (quello sui moduli non ancora completato) oltre un anno dopo, a scuole iniziate".

L’opposizione dice di non riuscire "a comprendere il ribaltamento delle priorità: il cronoprogramma del progetto esecutivo del dicembre 2022 aveva come primo intervento quello sulle scuole, che verrà effettuato per ultimo. Il termine di consegna previsto è di 252 giorni consecutivi. Stupisce che i lavori inizino entro il 30 novembre, con la palestra e l’auditorium realizzati in soli due mesi (gennaio 2024)". Ma un altro tema "è la collocazione dei moduli nel parcheggio delle scuole elementari. Può creare notevoli disagi sia ai residenti del quartiere che agli accompagnatori degli studenti di medie ed elementari. Dato che durante i lavori, i ragazzi faranno attività fisica al Komodo, con costi notevoli di trasporto, non era più sensato porre i moduli nel parcheggio del Komodo? Ma forse la difficoltà a fare i conti è dovuto al fatto che all’Ufficio Finanziario manca da giugno l’economo".

f.c.