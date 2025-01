Lavori alle Poste: servizi dislocati

Dal 7 gennaio nell’ufficio postale di Rubiera, in via Giuseppe Verdi, saranno eseguiti interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi: resterà dunque chiuso al pubblico fino al 10 febbraio. Dal 10 gennaio e per tutto il periodo di chiusura, sarà trasferito in un ufficio postale mobile situato nello stesso indirizzo, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, il sabato dalle 8.20 alle 12.35, mentre le operazioni all’Atm potranno essere effettuate all’ufficio di Scandiano in via Tognoli. L’ufficio rubierese, così come altri 37 della provincia, è inserito nell’ambito del progetto Polis-casa dei servizi digitali. Poste Italiane intende promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dando un nuovo volto ai 7mila uffici dei piccoli centri attraverso l’erogazione di servizi essenziali per porre un freno al divario infrastrutturale tra i grandi agglomerati urbani della pianura e i piccoli centri delle aree interne ed appenniniche. L’ufficio, terminati i lavori, sarà più accogliente e trasformato in sportello unico digitale di prossimità per un semplice e veloce accesso ai servizi della pubblica amministrazione.

m. b.