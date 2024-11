Lavori all’ex asilo Pollicino: "Fine cantiere nel 2025"

Sono in corso i lavori che dovranno trasformare l’ex scuola d’infanzia Pollicino, in via Costa a Guastalla, in un edificio con sette alloggi di edilizia residenziale pubblica, in centro storico, grazie a un finanziamento del Pnrr. Nei giorni scorsi l’assessore ai lavori pubblici, Chiara Lanzoni, ha effettuato un sopralluogo al cantiere: "I lavori sono a buon punto – spiega – e continueranno per buona parte del 2025. Con la ristrutturazione dell’edificio, verrà sistemata anche l’area esterna. Una parte resterà di pertinenza degli alloggi, l’altra parte, caratterizzata dalla presenza di maestosi tigli, diventerà area verde pubblica".

Proprio i tigli sono stati al centro di una presa di posizione di molti cittadini, in quanto inizialmente sembrava che parte degli alberi fosse destinata a essere tagliata, insieme ad alcune piante eliminate dalla zona del cantiere. I lavori dovrebbero concludersi entro la fine dell’anno prossimo. Pur se – come evidenziato nel tabellone del cantiere – la data di ultimazione dell’intervento era stata originariamente fissata per il 4 febbraio 2025. A quanto pare, si andrà sicuramente oltre quella scadenza.

La riqualificazione dell’ex Pollicino, che punta ad accrescere il patrimonio di edilizia pubblica residenziale a Guastalla, ha ricevuto un finanziamento Pnc (Piano nazionale per gli investimenti complementari, che integra il Pnrr) per un totale di quasi 2,3 milioni di euro. Per il progetto del parco, è previsto un coinvolgimento dei cittadini per redigere il piano di intervento. Per la parte destinata all’edilizia, invece, il progetto prevede la realizzazione di sette alloggi con superficie variabile dai 60 ai 120 metri quadrati. Non sono previsti ampliamenti, ma solo il recupero della volumetria preesistente.

