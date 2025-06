Lavori all’ex Macello, la replica del vicesindaco: "Staremo nei tempi richiesti dal bando regionale"

Sia pur in ritardo, proseguono le opere di recupero dell’ala sud dell’ex Macello comunale, complesso Liberty risalente al 1914; dovrebbero terminare entro l’anno. Lo fa sapere il vicesindaco Bruno Aleotti, che poi spiega i fattori che hanno rallentato il cantiere: "Dai vari passaggi burocratici alle verifiche sul costo delle opere intervenute nel corso del tempo a causa dei generali rincari del mercato edilizio". I lavori consolidamento sismico ed efficientamento energetico erano iniziati nel febbraio 2024 e si sarebbero dovuti concludere il 12 luglio dello stesso anno; il progetto definitivo (costo 1 milione 256mila euro) risale al settembre 2022, e ha ottenuto un importante finanziamento dalla Regione. Nell’edificio si intende collocare la nuova ludoteca e la biblioteca bambini-ragazzi.

Sul caso nei giorni scorsi era nato un dibattito sulla pagina Fb ’Sei di Montecchio se’. L’attrice e regista Liliana Boubè (la cui associazione Sipario Aperto usava il cortile per gli spettacoli) aveva scritto: "I lavori sono bloccati da mesi dalla Sovrintendenza". L’amministrazione spiega che da sempre intrattiene "un rapporto di costante e fattiva collaborazione con la Soprintendenza". Ciò premesso, Aleotti entra nel dettaglio: "Mancano gli infissi e alcune finiture interne, ma le opere sono in stato avanzato e staremo nei tempi richiesti dal bando della Regione. Abbiamo dovuto nel tempo verificare se fossero necessarie variazioni economiche rispetto ai costi preventivati inizialmente. Poi, come sempre accade quando si mette mano a edifici storici, ci sono aggiustamenti da fare man mano. I ritardi non sono imputabili all’operato della Soprintendenza ma ai normali slittamenti dovuti all’espletamento dei passaggi burocratici necessari per garantire il rispetto dei vincoli su un bene protetto".

f.c.