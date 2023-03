Lavori all’ex mangimificio che ospiterà Remida

"Una nuova città sta nascendo e questo è un altro importante tassello".

Esulta il sindaco Luca Vecchi nel segnalare, sulla propria pagina facebook, il procedere del progetto di recupero dell’ex mangimificio Caffarri.

"E’ un progetto speciale di rigenerazione urbana che stiamo portando avanti nella zona delle Officine Reggiane - scrive il primo cittadino -. In questo bellissimo spazio, che manterremo nella sua forma e con il suo aspetto iconico, troveranno spazio la nuova sede di Remida, il centro di riciclo creativo, gli spazi per i corsi teatrali di Mamimò e una società sportiva. Per realizzare questo progetto sono necessari 2.700.000 euro, che abbiamo ottenuto grazie a finanziamenti statali. Il cantiere procede e il risultato finale sarà davvero unico".

I lavori sono diversi nei due lotti che compongono l’area. Nel primo spazio il progetto prevede una riconfigurazione degli spazi interni, con la modifica delle caratteristiche ambientali. Questo consentirà di renderli adatti a ospitare le attività di Remida, che prevede anche la necessità di avere degli spazi di magazzino.

La nuova sistemazione è vista come un’occasione di crescita delle attività di Remida, impegnata nel campo dell’educazione, della creatività e sostenibilità, ispirandosi alla filosofia del Reggio Approach. In una nuova collocazione che sarà vicina al Centro internazionale Malaguzzi.

Nel secondo lotto, con la ristrutturazione di un’ala del fabbricato, gli spazi sono destinati alle attività sportive e teatrali. Sono interessate un’importante associazione sportiva cittadina e l’associazione teatrale MaMiMò.

E’ prevista la realizzazione di una palestra, che potrà anche ospitare gare e piccole manifestazioni, e saranno allestiti spazi per i laboratori teatrali.

Questo intervento consentirà di ospitare rappresentazioni all’interno dell’edificio, ma anche all’esterno, grazie alla possibilità di sfruttare il piazzale del capannone. Oltre alla riorganizzazione degli spazi, è previsto anche il rifacimento degli impianti.

La durata dei lavori non dovrebbe superare di molto un anno di attività, consentendo quindi un’inaugurazione in tempi abbastanza veloci dei nuovi spazi culturali e sportivi grazie a qusto progetto riuso di Stu Reggiane.