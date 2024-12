Lavori all’ospedale, ingresso provvisorio

Da ieri è attivo all’ospedale di Guastalla una entrata provvisoria che sostituisce l’ingresso principale, la cui area è interessata da lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza. Per alcuni mesi è previsto l’accesso alternativo, accanto a quello attuale, in prossimità delle sbarre di accesso al parcheggio interno. Il nuovo percorso è facilmente individuabile con la segnaletica appositamente predisposta. Restano attivi la porta d’emergenza per i casi di reale necessità, oltre al passaggio pedonale per accedere al reparto di radiologia, vicino all’ingresso principale.