Lavori biblioteca comunale. Apriranno nuovi spazi

Tra i cantieri aperti per importanti strutture nella Bassa figura anche l’ex torre dell’orologio, in centro storico a Castelnovo Sotto, edificio dell’Ottocento affacciato su piazza Prampolini, dagli anni Ottanta usato dal Comune come biblioteca del paese. Ora però il servizio di prestito volumi e libri è provvisoriamente allestito in via Dante, in un altro spazio pubblico, in attesa della conclusione dei lavori di ristrutturazione, che sono in corso ormai da tempo, grazie a un finanziamento di un milione e 600 mila euro che deriva da fondi di ricostruzione post sisma, risorse ministeriali e regionali.

Già dal 2024 si lavora all’immobile comunale, con gli interventi del cantiere che dovrebbero essere ultimati entro la fine di quest’anno, con la speranza di poter riaprire la struttura nella prima parte del 2026. Questa, almeno, la volontà della locale amministrazione comunale, che poi farà fronte all’allestimento degli arredi per poi restituire la biblioteca ai cittadini. Previsto il consolidamento sismico, la sistemazione degli impianti, il rinnovo della facciata, sempre mantenendo integra la struttura generale.

In passato era usato solo il piano terra per scuola di musica e biblioteca, con il piano superiore risultava inagibile. Dopo la ristrutturazione, tutti i piani saranno disposizione per la biblioteca e le attività di laboratorio, recuperando ulteriori spazi. In passato l’edificio era stato utilizzato anche come uno dei punti di riferimento e come segreteria per lo storico carnevale del paese, tra i più importanti a livello nazionale.

