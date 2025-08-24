Lavori ciclopedonale: secondo round

Proseguono i lavori su via Provinciale Sud a Bagnolo, con l’avvio del secondo stralcio del progetto per la nuova pista ciclopedonale destinata a collegare il paese della Bassa con la città capoluogo, con un percorso protetto per ciclisti e pedoni, fino alle porte della zona industriale di Mancasale. Dopo l’accantieramento predisposto a fine luglio, da domani è previsto l’avvio delle opere del secondo stralcio, con modalità simili a quelle adottate per i lavori in via Roma nei mesi scorsi.

L’opera prevede la riduzione della carreggiata, la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, con una particolare attenzione anche alle aree verdi e alle alberature esistenti. La nuova ciclopedonale collegherà Bagnolo con il confine di Reggio Emilia: questo secondo stralcio rappresenta un tassello fondamentale, destinato a concludersi entro l’estate prossima, di un progetto che si sta sviluppando progressivamente. Si tratta di un’opera importante per la mobilità sostenibile e una occasione per la sicurezza stradale del territorio.

I lavori prevedono la presenza del cantiere lungo tutto il tratto compreso tra via Ariosto e il confine comunale sud. Durante i lavori la carreggiata sarà ristretta, ma verrà sempre garantito il transito in entrambe le direzioni di marcia con una corsia minima di 2,75 metri. Per motivi di sicurezza la velocità massima consentita sarà ridotta. Il cantiere della ciclopedonale è già attivo da tempo anche sul versante cittadino, a partire dalla zona industriale di Mancasale.

Antonio Lecci