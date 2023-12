Lavori del palazzetto in stallo, ultimatum del sindaco all’azienda

L’amministrazione comunale ha mandato una lettera di richiamo all’azienda che sta realizzando il nuovo palasport, o meglio le palestre scolastiche (così e scritto nel progetto), che potrebbe portare anche una risoluzione del contratto per mancato adempimento contrattuale, e i lavori si protraggono oltremodo, la fine dei lavori si protrarrà almeno di un anno. Mentre la tangenziale sud-ovest quella tanto attesa dai montecchiesi verrà realizzata fra tre anni. Questi sono i temi caldi di una assemblea voluta dal sindaco Fausto Torelli per dare conto sullo stato dei lavori delle opere pubbliche. Pe quanto riguarda la tangenziale in questione lo stesso sindaco si dice possibilista per un dimezzamento di tempi di realizzazione. Per quanto riguarda le problematiche sul palazzetto-palestre il sindaco ha spiegato che ci sono stati momenti di tensione con il consorzio che ha vinto l’appalto, e che il comune ha sempre tenuto la barra dritta a tutela della comunità montecchiese, e ha dato una specie di ultimatum all’azienda che sta eseguendo i lavori, ma si è detto sicuro che alla fine la struttura sportiva sarà fatta. Durante la serata è intervenuto anche il presidente della polisportiva loca L’Arena Ramy Ghanm che ha fatto presente fra le altre cose, che nella nuova tensostruttura frequentata anche da giovanissimi atleti, mancano i bagni e questo crea problemi non solo agli atleti ma anche agli accompagnatori, per non parlare del peregrinare degli atleti nelle varie strutture dei vicini paesi. "L’epopea del palazzetto dello sport rappresenta un vulnus perenne – afferma il consigliere della lista Vivamo Montecchio Luigi Rocca – che irrita alcuni esponenti della maggioranza e impone transumanze agli sportivi locali. Anno dopo anno le certezze, (gli importi iniziali, poi più volte corretti e aggiornati, e le numerose date indicate come fine dei lavori) sono appassite, lasciando germogliare alcuni dilemmi. Risolvere il contatto in essere e cercare novissimi appaltatori o rimpinguare le casse comunali attraverso le penali che scatteranno a gennaio? Tra le variopinte varianti si pescherà quella che consente il superamento dei solitari quanto affollatissimi due-spogliatoi-due inizialmente previsti ? A Montecchio – conclude Rocca – forse scarseggeranno ristoranti, cinema e palestre, ma i cittadini non hanno di che annoiarsi, seguendo i cantieri. "Il governo Meloni ha fatto arrivare i fondi Fsc dopo anni di attese – commenta il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luca Cuoghi – la giunta Torelli non si è fatta trovare pronta! Ora sindaco e provincia evitino di perdere tempo in chiacchiere e si mettano al lavoro per completare la progettazione e consentire l’avvio del cantiere. Rimaniamo ulteriormente basiti dalle dichiarazioni del sindaco Torelli a pochi minuti dalla fine dell’intervento del l’assessore regionale Andrea Corsini, presente alla serata – conclude Cuoghi – che parlava di tempi di erogazione in circa tre anni mentre il sindaco affermava che entro 18 mesi si sarebbero realizzate le sue bretelle in questione".

Nina Reverberi