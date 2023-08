Lavori di miglioramento antisismico a Scandiano e Arceto: la media Vallisneri si rinforza

Nelle prossime settimane inizieranno i lavori di miglioramento sismico della scuola media Vallisneri di Arceto che sarà dotata di rinforzi strutturali esterni in acciaio per migliorare la sicurezza complessiva dell’edificio. Un’operazione, per una spesa di 750mila euro, compiuta dal Comune per un programma complessivo di adeguamento strutturale degli edifici scolastici, patrimonio comunale.

Il sindaco Matteo Nasciuti ha annunciato che sarà realizzato un intervento importante "investendo sul miglioramento strutturale del patrimonio pubblico, in particolare sugli edifici scolastici. Investire nella sicurezza di bambini e ragazzi rappresenta per noi una priorità".

I lavori saranno eseguiti principalmente all’esterno con elementi appositamente studiati per la resistenza nei confronti delle azioni sismiche. La durata prevista del cantiere è di circa sei mesi permettendo così alla scuola di Arceto "di mantenere le lezioni – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Claudio Pedroni – in gran parte all’interno della struttura limitando i disagi che un cantiere così impattante normalmente determina sulle attività scolastiche in generale".

Tre classi, a rotazione, saranno trasferite in moduli prefabbricati dotati di servizi igienici e attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività scolastica. Pedroni ha spiegato che le aule prefabbricate "sono già state predisposte nei pressi della scuola, nel parcheggio adiacente la palestra nella quale gli alunni svolgono educazione fisica, così da permettere gli spostamenti dei ragazzi in piena sicurezza".

Dopo la conclusione della procedura negoziata per l’affidamento, entro la fine di agosto dovrebbe iniziare il cantiere per i lavori di adeguamento sismico nella frazione scandianese.

mat.b.

nella foto i moduli prefabbricati