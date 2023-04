Lavori e disagi a Rio Saliceto e San Martino

Strade chiuse e modifiche alla circolazione sono previste a Rio Saliceto e San Martino in Rio.

· A Rio Saliceto oggi l’impresa incaricata del rifacimento della segnaletica orizzontale deve ultimare alcune lavorazioni in via dei Martiri, centro storico, sul percorso ciclo-pedonale e sul piazzale di via della Libertà. Sono possibili disagi con eventuali limitazioni del traffico nei momenti di intervento degli operatori.

· A San Martino in Rio fino a domani l’accesso in via Rivone non risulta possibile da via Roma. La carreggiata in direzione nord-sud, infatti, resta chiusa per poter eseguire in sicurezza la manutenzione del marciapiede. Da via Rivone è invece possibile immettersi su via Roma (direzione sud-nord) e raggiungere i parcheggi delle attività commerciali.

Sempre a San Martino in Rio, in concomitanza con i lavori di ristrutturazione della chiesa di San Rocco, il tratto di via San Rocco adiacente la stessa chiesa risulta percorribile a senso unico, da est verso ovest.