Lavori elettrici a Campagnola, mercoledì chiuso il municipio

Campagnola (Reggio Emilia), 23 ottobre 2023 - Mercoledì 25 e giovedì 26 ottobre piazza Roma a Campagnola sarà interessata da diverse interruzioni di erogazione di energia elettrica per tutto il giorno. Le aree interessate dall’interruzione saranno due: una il 25 ottobre nel lato sud/est di piazza Roma compreso il Municipio e una il giorno dopo, più a nord, sempre nel lato dei portici. Di conseguenza il Municipio resterà chiuso al pubblico nella giornata di mercoledì 25 ottobre. Così come comunicato da E-distribuzione, a causa dell’interruzione programmata di energia elettrica prevista per mercoledì 25 ottobre, dovuta ad interventi sulla linea, gli uffici comunali in Piazza Roma resteranno privi di luce e, dunque, con impossibilità di poter essere operativi in modo completo. La Biblioteca comunale e l’ufficio scuola localizzati in Piazza Roma 9 e 12 saranno regolarmente aperti nelle consuete modalità. Per emergenze relative alla polizia locale sarà possibile contattare la centrale operativa al numero 0522-746265.