Lavori fermi e tempi lunghi Ritardi per piazza Matteotti

Quando sarà pronta l’area verde promessa quasi un anno fa dall’amministrazione comunale e non ancora disponibile in piazza Matteotti, in centro a Guastalla? Residenti, frequentatori e operatori commerciali della zona della torre civica se lo continuano a chiedere, visto che i lavori sono fermi da tempo. "E dire – ricordano i cittadini – che in municipio era stato promesso che la stazione ecologica con i cassonetti interrati sarebbe stata smantellata per ricavare un’area verde con alberi, a compensazione delle piante tagliate e mai ricollocate sulla piazza. La stazione ecologica è stata smantellata, ma i lavori sono fermi. Era stato garantito che l’area verde sarebbe stata pronta entro marzo-aprile, siamo a fine agosto e quello spazio è transennato come area di cantiere. Aspettano settembre, per la festa Piante e animali perduti?"

Un’area che, se aperta nei tempi previsti, sarebbe stata ai commercianti per le aperture straordinarie dei due mercoledì sera di luglio. Inoltre pare che non ci saranno le panchine promesse. Ci si dovrà accontentare di due sedute in cemento, rivolte verso il muro dell’ex ospedale.

Antonio Lecci