"Lavori in Borgo Costa: una gabbia di due mesi"

"Una grande sorpresa per gli abitanti di Borgo Costa dopo le ferie. E adesso partiranno degli enormi disagi". Lavori stradali, spesso sono loro la novità indesiderata per chi ha lasciato il paese per rilassare un pochino la mente. Capita a Montecchio, e a farsi portatore di questo campanello d’allarme di Luigi Rocca, consigliere di minoranza di ‘Viviamo Montecchio’.

"Al rientro dalle ferie gli abitanti di Borgo Costa si sono ritrovati una sorpresa – scrive Rocca in una nota –. Un cartello dell’amministrazione sanciva il divieto di transito fino al 31/10/2025. Occorre aggiustare la strada, probabilmente una tubatura, cose che capitano insomma. Più difficile è trovare una cronistoria così tribolata per un intervento di ordinario rattoppo. Il quartiere – continua il consigliere di opposizione – si trova ‘sotto scacco’ da settembre 2024 a causa di una piccola voragine, che ha visto parecchie e mutevoli transennature e accorgimenti. Il 26 maggio ho portato la questione in consiglio comunale; è un vero peccato si sia aspettato il 19 agosto ad emettere l’ ordinanza di divieto in funzione (speriamo) dell’ intervento risolutivo".

Insomma, Rocca mette il focus soprattutto sulle tempistiche sull’intervento e sull’opportunità, dal suo punto di vista, di piazzare dei lavori stradali particolarmente impattanti in un momento molto delicato per lavoratori e famiglie, quello del ritorno dalle ferie estive. "Si sarebbe potuto operare quando molti residenti erano meno oberati di obblighi sociali e lavorativi, accorciando un disagio che dura da troppo tempo. L’ ultimo consiglio comunale, commentando la situazione di scarsa frequentazione che sta vivendo il centro di Montecchio, avevo proposto, tra le altre, una riflessione sulla possibile riconversione di Piazza della Repubblica. Diciamo – aggiunge Rocca – che per il momento i nostri cittadini possono godersi la pedonalizzazione di Borgo Costa".

red. cro.