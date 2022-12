Lavori in centro storico e nuovi limiti di velocità con i contributi regionali

Il settore lavori pubblici del Comune di Gualtieri è intervenuto sul tema della sicurezza stradale grazie ad alcuni contributi regionali, con lavori nei pressi delle scuole del centro storico, in via Codisotto a Mane, oltre che a Santa Vittoria, a favore della maggiore sicurezza di pedoni e ciclisti, limitando la velocità degli automezzi in transito. Si tratta di una prima spesa di 25 mila euro, oltre a manutenzioni all’asfalto per un totale di 50 mila euro. "A fronte di una rete stradale comunale di 70 km, le poche risorse a disposizione ci hanno costretto a intervenire solo sulle priorità", commenta il sindaco Renzo Bergamini. Altri interventi sono previsti con l’arrivo della bella stagione, per un costo di 45 mila euro.