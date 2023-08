Lavori in corso a Correggio per Chiesa e Canonica: Via ai Lavori

Nelle scorse settimane un cedimento strutturale si è verificato alla canonica dell’Ospitale della chiesa di Santa Maria della Misericordia, in centro a Correggio. Sono dunque necessari interventi di messa in sicurezza della copertura dello storico immobile, chiuso e inagibile da tempo. Dal 21 agosto e fino all’1 settembre, dalle 7 alle 19, si prevede l’attivazione di un cantiere con modifiche alla viabilità in quella zona, con un divieto di transito a tutti i veicoli in via Borgovecchio, tra il civico 9 e l’incrocio con via Santa Maria, fino alla effettiva conclusione dell’intervento.

Le variazioni della circolazione sono segnalate in loco, con accesso consentito solamente ai veicoli diretti al cantiere. Da via Santa Maria occorre svoltare a destra in via Borgovecchio in direzione est, per chi arriva da via Carlo V obbligo di svolta a sinistra verso via del Correggio.