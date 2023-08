LAVORI IN CORSO A SAN MARTINO: Divieto di Sosta con Rimozione Forzata

Per consentire il posizionamento di alcuni mezzi attrezzati e il montaggio di una struttura prefabbricata, oggi e domani, dalle 7 alle 19, viene istituito un divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di parcheggio di via Rubiera 1a, a San Martino in Rio. Per poter far fronte alle esigenze di parcheggio, in via eccezionale, risulta possibile usare dalle 8 alle 19 l’area antistante la locale Cantina sociale.

L’amministrazione comunale ha voluto pubblicamente ringraziare i responsabili della Cantina per la disponibilità nel concedere lo spazio per la sosta pubblica temporanea.