"Lavori in piazza, avremmo preferito essere coinvolti"

Come era stato annunciato nei giorni scorsi, è stata riaperta a traffico e sosta l’intera area di piazza Roma, in centro a Campagnola, nelle ultime settimane interessata da lavori di rifinitura della pavimentazione e di spazi che necessitavano di completamento dopo la profonda riqualificazione degli ultimi anni, con un netto miglioramento. Nella tarda mattinata di venerdì l’area di cantiere della piazza è stata riaperta e ieri mattina ha ospitato regolarmente il mercato ambulante. L’operazione però ha originato qualche polemica, in particolare tra il Comune e i commercianti, con questi ultimi che hanno lamentato un mancato coinvolgimento al momento di organizzare la gestione del cantiere.

"Non siamo stati chiamati in causa in maniera preventiva, avremmo preferito confronto più ampio con la nostra categoria, soprattutto per gli effetti negativi che noi operatori commerciali subiamo a causa dei lavori in piazza", le parole dei commercianti. Ora dovrebbero restare alcuni piccoli interventi per completare l’intervento. Ma per l’esecuzione non ci sarà bisogno di transenne, divieti e di chiusure temporanee delle aree.