Lavori in ritardo al ponte: "Non si uccida il Gattaglio"

"Non uccidete il Gattaglio!". Tuona così Maura Manghi, presidente provinciale di Italia Viva che – dopo il servizio di ieri del Carlino sui ritardi nei lavori del ponte e dei disagi subiti da cittadini e commercianti – pungola e chiede spiegazioni all’Amministrazione Pd col quale Iv si è alleata alle prossime elezioni (insieme a +Europa e Psi). "Nel cuore del Gattaglio abitavano mia nonna e un paio di zii – chiosa con un accorato intervento – Vi ho trascorso praticamente tutte le domeniche della mia infanzia e adolescenza. Cura della città significa anche non dimenticare queste oasi di serenità. Abbiamo visto come il degrado di un quartiere nasca spesso dell’isolamento, dal taglio delle comunicazioni, sia a causa di un cavalcavia in mezzo alle case come per la zona stazione, sia a causa di un passaggio a livello soppresso, come per viale Ramazzini. Il ponte del Gattaglio anche se pedonale è essenziale. Perché il ritardo nei lavori? Perché non è una priorità? Non è solo una questione di disagi negli spostamenti, di guadagni mancati per i commercianti. È una questione di vicinanza a una comunità".