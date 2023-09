Lavori in ritardo, ponte ancora chiuso. Si preannuncia il caos al liceo Moro

Come volevasi dimostrare. Ciò che tutti speravano non accadesse, e cioé l’inizio della scuola con ancora il cantiere sul ponte sul Crostolo di via XX Settembre attivo, si è invece verificato. Ieri il Comune ha dovuto inviare una nota dove si "consiglia l’accesso da via Manfredi-Parcheggio Foro Boario, per ragioni di viabilità". Il motivo è che "sono in via di conclusione i lavori di manutenzione straordinaria al ponte sul Crostolo di via XX Settembre: la riapertura al traffico è prevista la prossima settimana". E quindi la corsa ai ripari, per evitare ciò che comunque si verificherà: una congestione del traffico nel tratto di Lungo Crostolo che si connette con l’imbocco della tangenziale. "Nei primissimi giorni del nuovo anno scolastico, che inizierà venerdì 15 settembre, per consentire a studenti, genitori e personale scolastico di raggiungere il liceo scientifico Aldo Moro in maniera più semplice ed evitare concentrazioni di traffico nella zona del ponte, è consigliato di utilizzare direttamente l’ingresso alla scuola su via fratelli Manfrediparcheggio Foro Boario – scrivono dal Comune –. Il parcheggio e la strada comunicano direttamente con l’area scolastica attraverso un cancello, che costituisce il secondo ingresso al liceo. L’area di sosta, inoltre, consente operazioni di discesa e salita sui mezzi di trasporto in spazi e condizioni adeguate".