Lavori iniziati a Cavola per trasformare in rotatoria l'incrocio tra Sp 19 e Sp 90

Sono iniziati a Cavola i lavori per trasformare in rotatoria l’incrocio tra la la strada provinciale Sp 19 Val di Secchia e la Sp 90. L’intervento, curato dalla Provincia per un importo di 155.000 euro, di cui 28.000 o cofinanziati dal Comune di Toano, punta a mettere in sicurezza l’intersezione a tre bracci tra via Fora e via Mulino dell’Oca (la Sp 19) e la Sp 90 attraverso la quale si sale alla zona artigianale e nel centro di Cavola. La fondovalle Val di Secchia presenta infatti alti volumi di traffico, in particolare nelle ore di punta. A seguito dell’intenso traffico e della velocità spesso sostenuta dei veicoli, agevolata da rettilinei, risulta pericolosa l’immissione da Cavola, problema che ora verrà risolto realizzando la nuova rotatoria con un diametro esterno di 32,50 metri ed un nuovo impianto di illuminazione. I lavori dovrebbero concludersi entro ottobre.

Settimo Baisi