Lavori lungo il Crostolo per argini più sicuri

Argini più sicuri in caso di piene ed emergenze. Come annunciato nelle scorse settimane da AiPo, sono stati eseguiti in gran parte lavori di manutenzione lungo le sponde del torrente Crostolo, in particolare verso la foce, a Gualtieri e Guastalla, con appositi macchinari che hanno provveduto allo sfalcio della vegetazione che era diventata ormai fitta, con difficoltà ad agire in caso di situazioni di emergenza e nella necessità di stendere dei teloni in plastica per rinforzare la barriera idraulica. Ora gran parte delle sponde del torrente si presentano "rasate" in modo adeguato, senza più quella vegetazione che avrebbe impedito le operazioni in caso di allerta, oltre al rischio di poter rallentare il normale deflusso dell’acqua verso la foce. In occasione dell’avvio dei lavori di manutenzione ordinaria, AiPo ha pure annunciato interventi straordinari, tra cui l’azione per far fronte alle erosioni spondali in destra idraulica a valle di Ponte Nuovo nel a Cadelbosco Sopra, emerse dopo le intense precipitazioni di fine giugno. Prevista poi la risagomatura delle sponde interessate da alcuni cedimenti: non solo lungo il Crostolo ma anche al Canalazzo Tassone e al Cavo Cava. Grazie a finanziamenti pubblici legati al maltempo del maggio 2023, si potranno eseguire lavori sugli argini a Guastalla, Cadelbosco Sopra, Gualtieri, Bagnolo, oltre che a Reggio, Albinea e Quattro Castella. Previsto pure il potenziamento della cassa di espansione del Crostolo, con il miglioramento strutturale e idraulico della traversa, finanziati dal Pnrr per 6,3 milioni di euro.

Antonio Lecci