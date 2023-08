Lavori nei giardini delle scuole

Lavori in corso nei giardini delle scuole di Rubiera. Il Comune ha avviato alcuni interventi durante l’assenza degli studenti in occasione del periodo delle vacanze estive. "Anche in questi giorni di Ferragosto proseguono i lavori di manutenzione straordinaria della ditta incaricata di rimettere a nuovo i giardini delle scuole – dice Emanuele Cavallaro, sindaco di Rubiera –. Tra le opere in programma la risistemazione degli impianti di irrigazione, nuove recinzioni, la rimozione delle radici dove possono inciampare i bimbi. Poi saranno piantumate nuove piante e nuovo prato".

Il Comune ha affidato le operazioni a una ditta locale. I lavori saranno ultimati prima della ripresa delle attività scolastiche in settembre. Le opere continueranno quindi anche in queste settimane di agosto per una spesa complessiva, sostenuta dal Comune di Rubiera, di circa 20mila euro.

"I lavori saranno realizzati un po’ in tutti i plessi – sottolinea Cavallaro –. I giardini, al termine delle attività eseguite, saranno riconsegnati alle scuole in perfetto stato". Interventi apprezzati dagli insegnanti e dalle famiglie degli alunni.

mat.b.