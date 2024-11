Lavori per il palazzetto dello sport: "Disagi, vi chiediamo pazienza"

Cantiere in via Fratelli Cervi, quartiere Peep-Pieve di Castelnovo Monti, inevitabili disagi per gli abitanti con i quali il sindaco Emanuele Ferrari, perfettamente consapevole della situazione, si scusa e ricorda che si tratta di una modifica alla viabilità locale contenuta al massimo e necessaria per la realizzazione di un impianto sportivo in collaborazione con la Federazione Sordi. Il provvedimento di modifica alla viabilità urbana è entrato in vigore nei giorni scorsi in relazione alla realizzazione del nuovo palazzetto nella zona Pieve tra il quartiere Peep e il Centro Coni e riguarda la modifica sia alla circolazione che alla sosta in via Fratelli Cervi e nel piazzale del Centro Coni. Sarà chiuso fino al 4 febbraio 2025, come da programma dei lavori, il tratto di via Fratelli Cervi che passa tra il cantiere del futuro palazzetto e la palestra Peep-Pieve, per una lunghezza di 150 metri. Nel parcheggio del centro Coni scatterà il divieto di sosta solo nelle giornate di scarico materiale per le quali sono previsti in arrivo dei trasporti eccezionali: la chiusura comunque va dalle 7 alle 15 e sarà mantenuta aperta la viabilità che attraversa il parcheggio per accedere al centro Onda della Pietra. Si tratta di un provvedimento impegnativo e irrinunciabile al tempo stesso, che permette di proseguire l’attività di un cantiere importante, per la realizzazione di un’opera che comporta un investimento di circa 8 milioni. L’impianto, che ha visto l’assegnazione di fondi Pnrr ed è stato progettato con la Federazione Sport Sordi Italia nell’ambito del Centro Federale nazionale che ha sede a Castelnovo, consiste in una struttura con una tribuna da circa mille posti, un piano di gioco di 43 metri per 24, altezza di 12,5 metri, spogliatoi e magazzini, sale riunioni, sala medica, sedi di società sportive, servizio bar e due pareti attrezzate per l’arrampicata. Il sindaco Emanuele Ferrari: "Abbiamo raccolto da parte dei residenti del quartiere alcune preoccupazioni per la chiusura, comunque finalizzata a portare avanti in modo celere la costruzione del palazzetto. Ci scusiamo per gli eventuali disagi: stiamo sollecitando l’impresa affinchè l’intervento avvenga nei tempi più rapidi possibili. Chiediamo ancora un po’ di pazienza: stiamo cercando di costruire anche insieme ai cittadini un percorso condiviso per regolare l’accesso veicolare di ingresso al paese e al quartiere Peep. Le tempistiche sui cantieri a volte subiscono ritardi e altre volte, come ora, ci vengono posti in termini di urgenza. In questo caso non ci ha permesso di fornire ai cittadini la comunicazione in anticipo rispetto alle chiusure".

Settimo Baisi