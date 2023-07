lavori per la ciclabile

1 In via Modena

Da lunedì 31 luglio dovrebbero iniziare i lavori per realizzare la pista ciclopedonale in via Modena a Correggio, per un investimento di 115 mila euro. Si tratta di una pista di trecento metri di lunghezza tra San Biagio e via della Pace, con l’intenzione di migliorare la sicurezza degli studenti che quotidianamente usano l’autobus.

2 Pronta in settembre

I lavori dovrebbero durare 45 giorni, in tempo per avere la pista a disposizione per il 15 settembre e per l’avvio del nuovo anno scolastico. La fermata dell’autobus verrà definitivamente spostata in una posizione più sicura e dotata di una pensilina.