Lavori per la nuova mensa delle elementari grazie al Pnrr

Continuano i lavori per la nuova mensa scolastica a Campagnola. Si sta procedendo con le armature per iniziare la costruzione delle pareti perimetrali. Si tratta del progetto per un fabbricato autonomo, inserito nel plesso scolastico a servizio della scuola elementare. L’edificio sarà caratterizzato da grandi vetrate che si affacciano sul cortile interno del plesso scolastico per garantire ricambio d’aria e luce naturale, con una trasparenza che crea un dialogo continuo con le strutture esistenti. La mensa comprenderà un’ampia zona per tavoli e refezione. Si affaccerà con tre lati direttamente sull’esterno per una illuminazione ottimale e naturale. L’intervento, del valore totale di 451 mila euro, è interamente finanziato attraverso l’aggiudicazione di un bando Pnrr, senza alcun esborso per le casse comunali. La fine dei lavori è prevista per l’autunno del prossimo anno, si spera per l’avvio del nuovo anno scolastico. "L’obiettivo della progettazione – ribadisce il sindaco Alessandro Santachiara – è stata l’individuazione di soluzioni di qualità, durature e di agile manutenzione".