Lavori sugli impianti, domani è previsto un black out di 5 ore

Blackout per cinque ore domani (venerdì 3 marzo) in numerose strade del paese. Dalle 14 alle 19 l’erogazione dell’energia elettrica sarà interrotta per effettuare lavori sugli impianti. L’interruzione interesserà le vie: Prampolini 54, da 54c a 62a, da 66 a 66a, da 72 a 74, da 78 a 80, da 86 a 92, 96, 102; f.lli Cervi da 1 a 1a, da 1px a 3, 3p e da 9 a 19a; Primo maggio 12, da 22 a 22a; Jones del Rio da 10 a 10b e 15; XXV aprile da 14 a 14b e da 1 a 1a; Costa 11, e da 15 a 19 e 14; Prampolini 19, 27, 31; Al forte da 46 a 48 e 3a; Rossini da 3 a 3a; Masdoni 12a; Puccini 6. Durante i lavori, la corrente elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata per poi essere tolta di nuovo.