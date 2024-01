Lavori sul ponte al via domani: ecco come cambia la viabilità

Da domani cambia la viabilità per gli importanti lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del ponte della sp21 sul torrente Modolena a Montecavolo. Per ridurre il più possibile i disagi, la Provincia è riuscita a programmare il cantiere senza prevedere la chiusura al transito del ponte, come solitamente invece avviene nel caso di interventi così invasivi e complessi. Tuttavia, dopo una prima fase di lavori in alveo, da domani gli operai della Tazzioli e Magnani di Castelnovo Monti inizieranno la realizzazione della pista ciclabile e anche le operazioni di ‘svuotamento’ e rinforzo degli archi portanti con una struttura armata in calcestruzzo alleggerito.

Per motivi di sicurezza sarà comunque indispensabile ridurre il traffico ad una sola corsia: da domani sul ponte della sp21 a Montecavolo tutti i veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate (in pratica auto e suv) viaggeranno a senso unico alternato. Sarà invece vietato il transito a tutti i mezzi pesanti (oltre le 3,5 tonnellate), che saranno indirizzati su percorsi alternativi da Quattro Castella sia verso Albinea e la zona ceramiche sia verso Vezzano-Castelnovo Monti e la parte della montagna. Il traffico pesante sarà deviato fino a Rivalta attraverso la sp23 da e per Quattro Castella o la statale 63 da e per Albinea, Scandiano e zona ceramiche (riprendendo la sp21 Pedemontana) e da e per Vezzano-Castelnovo Monti (proseguendo sulla SS63).

Le modifiche alla circolazione del traffico (indispensabili per garantire la sicurezza dei lavori e, soprattutto, quella di un ponte sul quale ogni giorno transitano oltre diecimila veicoli) dovrebbero protrarsi fino al termine del cantiere, che è previsto tra circa quattro mesi.