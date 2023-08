"Lavori sulla galleria Casa Poggioli e viadotti della Sp 486R a Baiso" La Provincia di Reggio Emilia sta per iniziare lavori urgenti di messa in sicurezza sulla galleria Casa Poggioli e 3 viadotti della Sp 486R. La strada sarà chiusa fino a 4 mesi per garantire la sicurezza e sostituire i giunti di collegamento. Modifiche alla circolazione in vigore dal 28 agosto.