Lavori sulle strade in centro storico

Hanno preso il via a Correggio i lavori di fresatura per consentire poi il ripristino del manto stradale da parte della ditta incaricata da Fibercop spa. I lavori interessano la carreggiata di via Veneto e via Carlo V, in pieno centro storico, solo nelle parti di strada con scavi per la posa di fibra ottica effettuati nei mesi scorsi. Ora, con la stabilizzazione del terreno, è possibile realizzare la nuova asfaltatura. Il programma di interventi prevede un notevole investimento comunale, ma sono numerose le strade con situazioni di degrado e potenziale pericolo.