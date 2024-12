Lavori urgenti al Rio della Lezza, chiude nel toanese via della Repubblica

Da oggi, 4 dicembre, via Repubblica (foto), in località Roncolo-La Svolta di Toano, sarà chiusa al transito e alla sosta di mezzi nel tratto compreso tra via Prà del Bosco e la Strada Provinciale SP 8 (via Mutilati di Guerra).

La chiusura, disposta dal Comune di Toano, si rende necessaria per consentire l’esecuzione di lavori di somma urgenza al fosso del Rio della Lezza. L’intervento sarà eseguito da Bertoia Impresa Costruzioni Srl, con sede a Villa Minozzo, e proseguirà fino al termine dei lavori di cui oggi non si conosce la data precisa. La misura è volta a garantire la sicurezza pubblica e la salvaguardia della viabilità. Anche il trasporto pubblico locale subirà modifiche.

Con un post sul proprio profilo Facebook il sindaco Leonardo Perugi invita la comunità a consultare il sito di Seta (www.setaweb.it) o a visionare i documenti disponibili presso il Comune di Toano per informazioni aggiornate sugli orari e i percorsi alternativi.

s.b.