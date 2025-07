"Lavoriamo con costanza sul tema della sicurezza"

"Se i riflettori si sono spenti temporaneamente sull’episodio specifico, ciò non significa affatto che l’amministrazione comunale stia trascurando la sicurezza della comunità. Al contrario, il lavoro quotidiano continua, con il rafforzamento della collaborazione con le forze dell’ordine, il monitoraggio del territorio e l’ascolto delle segnalazioni dei cittadini". Lo dichiarano dal municipio di Poviglio, riferendosi pure al consiglio comunale di martedì sera, rinviato poco dopo l’avvio della seduta per un malore improvviso che ha interessato l’ex sindaco Cristina Ferraroni (ricoverata al Santa Maria Nuova di Reggio e alla quale in molti stanno inviando auguri di pronta guarigione) e in cui si doveva parlare anche dell’interrogazione presentata proprio sulla sicurezza, in virtù di episodi accaduti negli ultimi tempi in paese.

Un’interrogazione che le opposizioni avevano intenzione di ritirare "accogliendo l’invito del sindaco ad abbassare i riflettori sul tema", secondo l’amministrazione comunale; "per evitare possibili accuse di strumentalizzazione di fronte al più recente episodio di violenza", per le opposizioni. Dal municipio garantiscono come "il tema della sicurezza pubblica resti centrale nell’agenda amministrativa". Ma la realtà, quella raccontata dai cittadini povigliesi e dai fatti segnalati ormai da tempo, sta provocando preoccupazione. Una situazione seria, tanto che alcuni cittadini hanno manifestato l’intenzione di creare un comitato locale. Comitato che per ora, su precise richieste, resta temporaneamente solo un’ipotesi virtuale.

Antonio Lecci