"Lavoriamo per la sicurezza. Sul territorio 138 telecamere"

"Lanciamo un messaggio di rassicurazione ai cittadini: nell’ultimo anno sono stati arrestati sei delinquenti (reati di furto, truffa, droga e altro), colpiti da daspo urbano altri tre soggetti (interdizione a spazi pubblici ed esercizi) e altri provvedimenti sono in corso". Parole del sindaco di Correggio, Fabio Testi, in merito alla situazione sulla sicurezza. "Questi risultati sono il frutto del lavoro di mesi dei Carabinieri e di molteplici denunce perché per i reati minori si arriva all’arresto solo con l’accumulo, motivo per cui è fondamentale che i cittadini si rechino in caserma a sporgere denuncia", aggiunge il primo cittadino, impegnato periodicamente in incontri e confronti con i vertici delle forze dell’ordine. Testi segnala poi la massiccia presenza di telecamere per la videosorveglianza: "In Italia la media di telecamere nei Comuni e` di 1,5 ogni 10.000 abitanti. Ad esempio, Rimini ha una media di 20, ed e` una delle citta` con piu` telecamere, Milano ne ha 17, Roma 7… Correggio ha 76 telecamere ogni 10.000 abitanti…", 138 in tutto. E annuncia incontri pubblici dedicati proprio a soluzioni per prevenire i furti e contrastare i reati in genere.

Antonio Lecci