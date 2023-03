Lavoro: 11.700 assunzioni nei prossimi tre mesi La laurea non è così richiesta

Cresce la domanda di lavoro del sistema imprenditoriale reggiano: si prevedono 11.700 assunzioni nei prossimi tre mesi, 4.080 nel solo mese di marzo (+7,9% rispetto allo stesso mese del 2022 e +35,5% da quello del 2021, ancora in piena pandemia). Secondo l’analisi dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio sui dati del sistema Excelsior, le entrate si concentreranno per il 55% nel settore dei servizi e per il 56% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. L’industria manifatturiera e le public utilities, le più recettive, offriranno 4.260 contratti in tre mesi; 2.600 i servizi alle imprese e 1.760 la ristorazione. Il 77% dei contratti sarà a termine. Solo il 13% delle offerte sarà rivolto a laureati, il 35% non richiede alcun titolo di studio.