Lavoro clandestino in pizzeria: due nei guai. Sospesa l’attività e 6.800 euro di multa

Controlli a 360 gradi hanno impegnato i carabinieri di Reggio, con verifiche su ambiente, viabilità, contro i furti, fino alla sicurezza sul lavoro. Militari del nucleo ’territoriale’, insieme a colleghi del Nas di Parma e gruppo forestale di Modena, hanno controllato un’ottantina di persone e almeno quaranta veicoli. In un esercizio pubblico sono stati trovati lavoratori senza regolare assunzione: per i titolari di una pizzeria, una coppia di quarantenni, è scattata la denuncia, oltre alla sospensione dell’attività e sanzioni per oltre 6.800 euro. In un altro esercizio pubblico è stato trovato un 17enne che lavorava senza contratto e senza corsi formativi previsti per legge in tema di sicurezza. È stato infine segnalato un uomo di 21 anni, trovato in possesso di una piccola dose di marijuana, per uso personale. È stato segnalato alla Prefettura, mentre la droga è sequestrata.